В центре Москвы на новогодние праздники установят КПП для досмотра граждан
Власти Москвы объявили о введении с 31 декабря по 5 января в центральной части столицы особого режима доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в границах Тверской и Моховой улиц, Охотного Ряда, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции и Красной площади сформируют единое пространство, в которое можно будет попасть только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах.
КПП будут установлены:
- на улице Тверская со стороны Пушкинской площади;
- на улице Моховая со стороны улицы Большая Никитская;
- на улице Большая Дмитровка, у выхода из метро;
- на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка;
- на улице Никольская;
- на улице Ильинка;
- на улице Москворецкая, у храма Василия Блаженного.
В зону праздничных мероприятий не будут допущены «лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием, предметами, которые могут быть использованы в качестве такового». Также будет запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий.
Ранее мэрия объявляла, что в новогодние праздники сделает центр Москвы пешеходным на 10 дней.
Рекомендуем всем желающим принять участие в праздничной программе проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами, а также от поездок на личном транспорте в центральную часть города.