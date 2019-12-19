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В центре Москвы на новогодние праздники установят КПП для досмотра граждан

Источник: Мэрия Москвы
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Власти Москвы объявили о введении с 31 декабря по 5 января в центральной части столицы особого режима доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в границах Тверской и Моховой улиц, Охотного Ряда, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции и Красной площади сформируют единое пространство, в которое можно будет попасть только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах.

КПП будут установлены:

  • на улице Тверская со стороны Пушкинской площади;
  • на улице Моховая со стороны улицы Большая Никитская;
  • на улице Большая Дмитровка, у выхода из метро;
  • на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка;
  • на улице Никольская;
  • на улице Ильинка;
  • на улице Москворецкая, у храма Василия Блаженного.

В зону праздничных мероприятий не будут допущены «лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием, предметами, которые могут быть использованы в качестве такового». Также будет запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий.

Ранее мэрия объявляла, что в новогодние праздники сделает центр Москвы пешеходным на 10 дней.

Рекомендуем всем желающим принять участие в праздничной программе проявить понимание и воздержаться от посещения мероприятий с запрещенными предметами, а также от поездок на личном транспорте в центральную часть города.

Мэрия Москвы