В центре Москвы на новогодние праздники установят КПП для досмотра граждан

Власти Москвы объявили о введении с 31 декабря по 5 января в центральной части столицы особого режима доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в границах Тверской и Моховой улиц, Охотного Ряда, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции и Красной площади сформируют единое пространство, в которое можно будет попасть только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах.

КПП будут установлены:

на улице Тверская со стороны Пушкинской площади;

на улице Моховая со стороны улицы Большая Никитская;

на улице Большая Дмитровка, у выхода из метро;

на пересечении Театрального проезда с улицей Рождественка;

на улице Никольская;

на улице Ильинка;

на улице Москворецкая, у храма Василия Блаженного.

В зону праздничных мероприятий не будут допущены «лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием, предметами, которые могут быть использованы в качестве такового». Также будет запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий.

Ранее мэрия объявляла, что в новогодние праздники сделает центр Москвы пешеходным на 10 дней.