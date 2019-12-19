В Белоруссии расстреляли осужденного за убийство двух женщин

17 декабря в Белоруссии казнили Александра Осиповича, приговоренного к расстрелу по обвинению в двойном убийстве. Об этом изданию «Коммерческий курьер» сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова, выступавшая обвинителем по делу Осиповича.

Преступление произошло в июле 2018 года в Бобруйске. Согласно материалам дела, Осипович, у которого было несколько судимостей, пригласил к себе домой двух женщин 26 и 27 лет. Они вместе пили алкоголь, потом между ними произошел конфликт. Женщины заперлись в ванной, одна из них позвонила в милицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, но нашли женщин уже мертвыми. Одна из жертв получила 77 ударов молотком и руками, вторая — 16 ножевых ран.

Осипович признал вину в убийстве. В январе 2019 года Могилевский областной суд приговорил его к расстрелу. Осужденный попытался добиться смягчения приговора в Верховном суде, но безуспешно. После этого он написал прошение о помиловании на имя президента Белоруссии, однако оно было оставлено без удовлетворения.

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь.

С начала 2019 года в Белоруссии вынесли три смертных приговора. Был казнен осужденный за три убийства Александр Жильников. Предполагается, что вместе с ним расстреляли второго осужденного по делу Вячеслава Сухарко.

В 2018 году в Белоруссии казнили четырех человек.