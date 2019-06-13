В Белоруссии казнили осужденного за три убийства

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор Александру Жильникову, которого суд признал виновным в трех убийствах, сообщает правозащитный центр «Весна».

Как отмечают правозащитники, они с Жильниковым готовили жалобу в белорусскую Генпрокуратуру, а в Комитете ООН по правам человека находилось на рассмотрении обращение осужденного.

Жильников был приговорен к высшей мере за убийства, совершенные в Минске в 2015 году. Вместе с ним к расстрелу суд приговорил Вячеслава Сухарко. О судьбе Сухарко ничего неизвестно. Но, как показывает практика, сообщили «Интерфаксу» правозащитники, «приговоры одновременно приводятся в исполнение по всем фигурантам одного дела».

Первоначально Жильников и Сухарко были приговорены пожизненному заключению, а заказчица двух из трех убийств — к 12 годам лишения свободы. Приговор обжаловали обе стороны. Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение, по итогам которого суд в Минске приговорил Сухарко и Жильникова к смертной казни.

Подробнее о деле Жильникова и Сухарко и других смертных приговорах, вынесенных в Белоруссии, можно прочитать в статье Саши Сулим на «Медузе».