Суд назначил третью экспертизу по делу «Седьмой студии». На ней настаивала сторона обвинения

Мещанский районный суд назначил третью экспертизу по делу «Седьмой студии». На ее проведении настаивала прокуратура, которая требовала отменить результаты второй экспертизы, доказывающей невиновность фигурантов дела.

Вторая экспертиза выявила, что на реализацию проекта «Платформа» нужно было потратить не менее 260 миллионов рублей, в то время как Минкульт выделил на проект Кирилла Серебренникова лишь 216 миллионов рублей.

Экспертиза проводилась театроведом, профессором кафедры истории зарубежного театра ГИТИСа Видмантасом Силюнасам и первым замом художественного руководителя — директора МХТ им. А.Чехова Мариной Андрейкиной.

Прокуратура настаивала на том, что эксперты — заинтересованные в деле лица, а защита доказывала обратное. «Факт работы Серебренникова и Силюнаса в одном учреждении не свидетельствует о том, что кто-то из них находился в зависимости от другого», — заявил адвокат Дмитрий Харитонов. Адвокат Алексея Малобродского Ксения Карипинская подробно объясняла «Медузе», почему доводы прокуратуры нельзя считать обоснованными.