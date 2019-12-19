Один сотрудник ФСБ погиб при стрельбе на Лубянке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Ранее в Минздраве сообщили, что тяжелые ранения получили два сотрудника спецслужбы. По данным «Базы», один из них умер в скорой, пуля попала ему в голову. Второй сотрудник ФСБ жив, его оперируют.

ФСБ квалифицирует стрельбу как теракт. СК завел дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В спецслужбе «не могут определиться», сколько было нападавших, сообщает «Подъем».

Пресс-служба ФСБ в 19:45 мск сообщила, что нападавших было трое, перестрелка началась в здании приемной на Лубянке и продолжилась на улице. В спецслужбе утверждали, что всех нападавших убили.

Через полчаса информацию отвергли, сообщив об одном нападавшем, а также о том, что проникновения в здание ФСБ не было.

Таким образом, сколько всего человек погибли, по данным на 20:20 мск неясно. Пострадали, по информации Минздрава, пятеро.