Из-за стрельбы у здания ФСБ завели дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов завели в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Лубянке, сообщает Следственный комитет.

По данным Минздрава, два сотрудника ФСБ получили тяжелые ранения.

Продолжение Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе на Лубянке

Стрельба на Лубянке началась вечером 19 декабря. Как сообщила ФСБ, около шести часов вечера три человека вошли в здание спецслужбы и начали стрелять.

Двоих убили в перестрелке с охраной, третий выбежал на улицу, где продолжил стрелять, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе ФСБ. Погиб сотрудник ГИБДД. Нападавшего убили в 19:15 мск в одном из домой на Большой Лубянке, где он забаррикадировался.

Обновлено. Через полчаса в ФСБ информацию о нападавших отвергли.

Спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт, уточняет агентство. По данным источников «Москвы», в перестрелке также убит сотрудник Федеральной службы охраны.