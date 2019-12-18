Марию Алехину задержали из-за акции с баннером «Стоп (!) ГУЛАГ» возле Кремля

Сотрудники полиции Москвы задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину, ее везут в ОВД «Якиманка». Об этом сама Алехина сообщила «МБХ медиа».

По ее словам причиной задержания была названа акция с баннером «Стоп (!) ГУЛАГ», который 8 ноября участники проекта «Декоммунизация» и панк-группы Pussy Riot вывесили на Большом Москворецком мосту возле Кремля.

15 ноября из-за этой акции на пять суток был арестован координатор движения «Декоммунизация» Дмитрий Энтео (Цорионов). Ему вменили повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Акция с баннером «Стоп (!) ГУЛАГ» была направлена на поддержку политзаключенных. На баннере были распечатаны фотографии фигурантов «московского дела», дела «Нового величия» и других дел, которые считаются политическими.