Возле Кремля вывесили баннер «Стоп (!) ГУЛАГ»

Участники проекта «Декоммунизация» и панк-группы Pussy Riot вывесили на Большом Москворецком мосту возле Кремля баннер с надписью «Стоп (!) ГУЛАГ». Об этом сообщается в паблике «Декоммунизации» в ВК.

На растяжке среди прочих опубликованы фотографии фигурантов « » Егора Жукова и Константина Котова, главы карельского «Мемориала» , активистки «Открытой России» , аспиранта МГУ , фигурантки Анны Павликовой.

«Мы требуем освобождения политзаключенных. Мы требуем прекращения репрессий. Мы требуем люстрации всех должностных лиц причастных к фабрикации политических дел. Вместе мы сможем разрушить ГУЛАГ», — сказано в заявлении активистов.