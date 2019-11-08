Возле Кремля вывесили баннер «Стоп (!) ГУЛАГ»
Источник: Декоммунизация
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Участники проекта «Декоммунизация» и панк-группы Pussy Riot вывесили на Большом Москворецком мосту возле Кремля баннер с надписью «Стоп (!) ГУЛАГ». Об этом сообщается в паблике «Декоммунизации» в ВК.
На растяжке среди прочих опубликованы фотографии фигурантов «московского дела» Егора Жукова и Константина Котова, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой.
«Мы требуем освобождения политзаключенных. Мы требуем прекращения репрессий. Мы требуем люстрации всех должностных лиц причастных к фабрикации политических дел. Вместе мы сможем разрушить ГУЛАГ», — сказано в заявлении активистов.