Кремль подтвердил награждение министра спорта орденом Александра Невского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил в беседе с журналистами, что министр спорта Павел Колобков удостоен ордена Александра Невского.

«Действительно он был награжден, это связано с чемпионатом мира по футболу. Точную дату я не могу вам сказать. Это было какое-то время назад. Была отмечена очень хорошая работа министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу», — сказал он.

Песков уточнил, что награждение произошло до исполкома ВАДА, по итогам которого Россию на четыре года отстранили от участия в международных соревнованиях из-за махинаций с базой данных допинг-проб Московской лаборатории.

О награждении Колобкова секретным указом президента сообщали 13 декабря источники Sports.ru.