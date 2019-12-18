Комитет сената США поддержал новые санкции против России. Авторы называют их «санкциями из ада»

Комитет сената США по иностранным делам 17 голосами против пяти одобрил законопроект о новых санкциях против РФ, который сами его авторы характеризовали как «санкции из ада» из-за их жесткости.

Пакет предусматривает ограничения против банков, которые способствовали «вмешательству правительства РФ в демократические процессы в других странах», запрет на участие американских компаний в российских нефтяных проектах, запрет на сделки с новым суверенным долгом России периодом более 14 дней и санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа.

Одобрение комитетом означает, что теперь документ поступит на рассмотрение полного состава сената. Сколько времени займет это рассмотрение, неясно.

Законопроект был внесен в сенат еще в феврале 2019 года, но после этого времени оставался без движения. До этого аналогичный документ вносился в 2018 году, но в итоге не был принят.