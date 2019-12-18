«История сурово вас осудит». Трамп написал письмо спикеру Палаты представителей перед голосованием по импичменту

Президент США Дональд Трамп написал лидеру демократического большинства и спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо по поводу импичмента. Его текст опубликован на сайте Белого дома.

В письме, которое занимает шесть страниц, Трамп заявил, что обвинения против него являются нелепыми и необоснованными. Он также отметил, что демократы искали предлог для импичмента с момента его избрания.

Трамп назвал процедуру импичмента «партийной попыткой госпереворота» и сравнил ее с . «История сурово вас осудит, если вы продолжите этот спектакль с импичментом», — говорится в письме президента США.

Нэнси Пелоси заявила, что ознакомилась с содержанием письма. Она назвала послание «смехотворным» и «больным».

18 декабря в Палате представителей Конгресса США начнутся дебаты по импичменту Дональда Трампа. Они продлятся шесть часов, после чего депутаты проголосуют по двум статьям обвинения против президента.

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью (из-за его предполагаемых попыток добиться от властей Украины расследования против семьи своего политического соперника Джо Байдена) и препятствовании работе Конгресса (из-за того, что он запретил Белому дому и правительству участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента).