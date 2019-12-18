«Гринпис» установил в центре Петербурга бочки «с радиоактивными отходами». Через несколько часов полиция задержала одного активиста

Полиция Петербурга задержала эксперта «Грипнис» Рашида Алимова после того, как он вместе с другими активистами организации провел акцию под лозунгом «Россия — не ядерная свалка».

На сайте «Гринпис» сообщается, что восемь полицейских задержали Алимова в его доме. Его заподозрили в самовольном занятии земельного участка и увезли в 28-й отдел полиции.

В «Гринпис» допустили, что Алимова задержали из-за акции, прошедшей у Гостиного двора на Невском проспекте. Активисты организации установили возле новогодней елки и статуи Деда Мороза несколько желто-черных бочек со знаком радиации. Так активисты протестовали против ввоза в Россию ядерных отходов.