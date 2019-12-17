В Астраханской области совершил аварийную посадку дальний бомбардировщик Ту-22 с отказавшим двигателем

Дальний бомбардировщик Ту-22 17 декабря выполнил «посадку на грунт» в Астраханской области после отказа двигателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

«За самоотверженные действия экипажа Ту-22, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В сообщении Минобороны идет речь о самолете Ту-22, который в настоящий момент снят с вооружения. Российские ВВС используют модернизированный Ту-22М3, которые значительно отличаются от Ту-22.

Обновление: Бомбардировщик при аварийной посадке получил повреждения и загорелся, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Астраханской области. Решается вопрос об эвакуации самолета, место постоянной дислокации которого — аэродром в Калужской области, добавил он.

В начале 2019 года бомбардировщик Ту-22М3 разбился на аэродроме дальней авиации в Оленегорске, выполняя учебно-тренировочный полет без боекомплекта. В результате погибли трое из четырех членов экипажа. Причиной крушения было названо попадание самолета в снежный заряд.