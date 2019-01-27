Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22 под Мурманском
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В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Ролик опубликовало на ютьюбе издание «Русская весна». Как утверждается, съемку производил один из военнослужащих на аэродроме.
На кадрах видно, как самолет разваливается на части и загорается, коснувшись земли. Вслед за этим голос за кадром спрашивает: «Мне снимать?», через некоторое время другой говорит: «Так, чо, идти туда?»
Бомбардировщик Ту-22М3 разбился на аэродроме дальней авиации в Оленегорске 22 января, выполняя учебно-тренировочный полет без боекомплекта. В результате погибли трое из четырех членов экипажа.
Как заявляли в Минобороны, причиной аварии стало «попадание самолета в снежный заряд».