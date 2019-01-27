Опубликовано видео крушения бомбардировщика Ту-22 под Мурманском

В Сети появилось видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Ролик опубликовало на ютьюбе издание «Русская весна». Как утверждается, съемку производил один из военнослужащих на аэродроме.

Жуткие кадры катастрофы бомбардировщика Ту 22М3 под Мурманском rusvesna. su1945

На кадрах видно, как самолет разваливается на части и загорается, коснувшись земли. Вслед за этим голос за кадром спрашивает: «Мне снимать?», через некоторое время другой говорит: «Так, чо, идти туда?»

Бомбардировщик Ту-22М3 разбился на аэродроме дальней авиации в Оленегорске 22 января, выполняя учебно-тренировочный полет без боекомплекта. В результате погибли трое из четырех членов экипажа.

Как заявляли в Минобороны, причиной аварии стало «попадание самолета в снежный заряд».