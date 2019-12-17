Роскомнадзор: Twitch удалил пиратские стримы английской премьер-лиги, блокировка ему не грозит

Стриминговый сервис Twitch удалил записи матчей английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), права на которые оспаривал Rambler. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Как уточнил Ампелонский, теперь блокировка сервису не грозит.

Аналогичный контент также был удален с сайта телеканала «Матч ТВ».

17 декабря Rambler подал иск к Twitch на 180 миллиардов рублей из-за стримов АПЛ. Компания также потребовала заблокировать стриминговый сервис на всей территории России.

В Twitch подчеркивают, что сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе», но не публикует собственный контент и не может менять контент, размещаемый пользователями.

Rambler приобрел эксклюзивные права на трансляции матчей АПЛ летом 2019 года. До этого они принадлежали «Матч ТВ».