Полицейского из Татарстана арестовали по делу о рабском труде. Он заставил задержанного работать на семейной ферме

Суд в Татарстане арестовал оперуполномоченного отдела МВД по Нурлатскому району Динара Гафиятова, который заставил задержанного бесплатно работать на семейной ферме. Об этом сообщила правозащитная организация «Зона права».

Гафиятов обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и использовании рабского труда.

Источники «Интерфакса» и РИА Новости заявили, что Динар Гафиятов уволен из органов внутренних дел. Его брат Ленар Гафиятов, который тоже может быть причастен к преступлению, продолжает служить в полиции. В отношении него проверка еще не закончена, пишет «Комсомольская правда».

В июле 2019 года житель Татарстана Идрис Садыков заявил, что полицейские Динар и Ленар Гафиятовы задержали его, обвинив в ограблении магазина. Гафиятовы отвезли Садыкова на ферму своего отца, где около трех недель заставляли бесплатно работать и избивали; за отказ чистить туалет Садыкову ошпарили руки кипятком. Мужчину отпустили только после того, как его сестра во второй раз подала заявление о его пропаже.

В июле 2019 года правозащитники сообщили о жалобах на бывшего начальника линейного пункта полиции на железнодорожной станции города Нурлат Якова Колесникова. Два человека заявили, что полицейский заставлял их бесплатно работать по хозяйству на своем приусадебном участке.

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