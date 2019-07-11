Житель Татарстана рассказал, как его держали в рабстве братья-полицейские. СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о человека по заявлению 47-летнего жителя татарского села Чулпаново Идриса Садыкова, который утверждает, что несколько недель был в рабстве у семьи полицейских. Об этом «Медиазоне» сообщили в управлении СК по Татарстану. Подозреваемых в деле пока нет, отметили в ведомстве.

Садыков рассказал изданиям Live Press и «Вечерняя Казань», что в начале мая задержали его, обвинив в ограблении магазина. Садыкова отвезли сначала в отделение полиции, а потом — в дом отца Гафиятовых в селе Новое Демкино. Там его заставили работать по хозяйству. «Они сразу предупредили меня, что я не первый и не последний», — отметил Садыков.

Он работал с четырех часов утра до 11 часов вечера, спал в сарае на диване. Кормили Садыкова, по его словам неплохо, но мясо давали редко. Мужчине было запрещено без разрешения покидать территорию дома. За нарушение запретов его избивали. Однажды Садыков отказался чистить туалет, после чего его избили и обварили кипятком руки и ноги.

Садыкова начала искать его сестра Зухра Султанова. Она подала заявление в полицию, но братья Гафиятовы прекратили дело о розыске. Они отпустили Садыкова только после того, как Султанова написала новое заявление. Полицейские дали мужчине немного еды и 300 рублей и велели говорить, что он был на заработках. После освобождения Садыков переехал к сестре в Альметьевск и обратился в СК.