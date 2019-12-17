«Лос-Анджелес Кингз» расторг контракт с Ильей Ковальчуком

Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщил в твиттере журналист The Athletic Пьер Лебрен. По его данным, хоккеист получил от клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» письмо о расторжении контракта.

Илья Ковальчук перешел в «Лос-Анджелес Кингз» в июне 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года. По неофициальным сведениям, зарплата хоккеиста составила 6,25 миллиона долларов в год.

О планах «Лос-Анджелес Кингз» расторгнуть контракт с Ковальчуком стало известно 16 декабря, когда хоккеиста выставили на драфт отказов. Ковальчук не выступал за команду с 10 ноября — он пропустил 18 матчей.

Как сообщает «Спорт-экспресс», интерес к Ковальчуку проявляют четыре клуба НХЛ. Ранее агент хоккеиста, ведущий его дела в России, говорил, что Ковальчук не вернется в КХЛ, пишет «Советский спорт».

36-летний Илья Ковальчук — один из самых известных российских хоккеистов. В разные годы он выступал за московский «Спартак» и петербургский СКА. В НХЛ играл за клубы «Атланта Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилс».