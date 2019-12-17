Три российских фильма, в том числе «Дылда» Кантемира Балагова, попали в шорт-лист «Оскара»

Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар». В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлена лента Кантемира Балагова «Дылда», в короткий список номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» включена картина «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, а в номинации «Лучший документальный фильм» — «Акварель» Виктора Красовского.

Окончательный список номинантов 92-й премии «Оскар» станет известен 13 января 2020 года, а сама церемония награждения состоится 9 февраля.

Фильм «Дылда» получил две награды Каннского фестиваля 2019 года.

Константин Бронзит дважды номинировался на «Оскар» — в 2009-м и 2016-м годах.