Самый популярный видеоблогер PewDiePie временно уйдет с YouTube

Шведский видеоблогер Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, заявил, что в начале 2020 года возьмет паузу и перестанет публиковать новые ролики на YouTube.

Свое решение он объяснил тем, что «очень устал». «Хочу сказать заранее, в следующем году меня не будет в течение какого-то времени. Я объясню это позже», — сказал PewDiePie.

Канал PewDiePie считается самым популярным в YouTube. На него подписаны 102 миллиона пользователей. Общее количество просмотров видео PewDiePie превышает 24 миллиарда.