ФИФА подала в суд на Йозефа Блаттера и Мишеля Платини

Международная федерация футбола (ФИФА) подала в суд на бывшего президента организации Йозефа Блаттера, а также на бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Поводом для иска стал перевод двух миллионов швейцарских франков. Деньги были переведены по указанию Блаттера со счета ФИФА на счет Платини в феврале 2011 года. Позднее швейцарский суд признал, что для этого платежа не было никаких оснований, и его можно считать подарком.

11 декабря 2019 года комитет по управлению ФИФА постановил, что организация обязана попытаться вернуть деньги и направить их на развитие футбола.

Йозеф Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы. Он ушел в отставку на фоне коррупционного скандала в организации. Мишель Платини, который тогда возглавлял УЕФА, выдвинул свою кандидатуру на выборы президента ФИФА. Но расследование о переводе двух миллионов франков вынудило его сняться с выборов.

В результате расследования Платини покинул пост в УЕФА. Его и Блаттера отстранили от футбола на восемь лет. Для Платини этот срок впоследствии был сокращен до четырех лет.

Блаттер объяснял, что перевел два миллиона франков Платини на основании «джентльменского соглашения». Платини в свою очередь говорил, что это деньги, которые он заработал в 1998-2002 годах, будучи советником Блаттера в ФИФА, и которые организация не могла заплатить вовремя из-за трудного финансового положения.