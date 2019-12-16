Директора ФБК Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл 10 суток ареста

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве сразу же после выхода из спецприемника, где он отбыл 10 суток административного ареста. Об этом сообщил в твитере соратник Жданова Борис Золотаревский.

В связи с чем задержан Жданов, пока не сообщается.

Иван Жданов предыдущий раз был задержан 6 декабря. Ему назначили 10 суток административного ареста за несогласованное мероприятие — митинг, прошедший 14 июля возле здания Мосгоризбиркома.