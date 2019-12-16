Бывшим сотрудникам ФСБ запретили выезжать из России на срок до пяти лет после увольнения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, временно ограничивающий выезд бывших сотрудников ФСБ из России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет ограничить выезд сотрудника, который «уволен с военной службы в органах федеральной службы безопасности, на срок до пяти лет со дня увольнения».

Один из авторов закона, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев говорил, что из-за участившихся провокаций против россиян за рубежом нужно принять «дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности».

Сейчас законодательство позволяет ограничить выезд из России действующих сотрудников ФСБ «до окончания срока соответствующего контракта».

Бывшим сотрудникам ФСБ ранее могли запретить выезд за границу, только если они имели доступ к секретным сведениям.