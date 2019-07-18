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В Госдуме предложили ограничить выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ. Ради их же безопасности

Источник: Госдума РФ
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Группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ.

Документ предлагает запретить выезд на срок до пяти лет с момента увольнения из ведомства. Накладывать ограничения будет сама ФСБ.

Необходимость запрета депутаты обосновывают «участившимися случаями задержания и привлечения к уголовной ответственности» за границей бывших сотрудников ФСБ. Конкретных примеров в документе не приводится.

На фоне напряженной международной обстановки и откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении Российской Федерации, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительных мер по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности.

Госдума РФ

Сейчас бывшим сотрудникам ФСБ запрещен выезд за границу, только если они имели доступ к секретным сведениям.