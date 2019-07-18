В Госдуме предложили ограничить выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ. Ради их же безопасности

Группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ.

Документ предлагает запретить выезд на срок до пяти лет с момента увольнения из ведомства. Накладывать ограничения будет сама ФСБ.

Необходимость запрета депутаты обосновывают «участившимися случаями задержания и привлечения к уголовной ответственности» за границей бывших сотрудников ФСБ. Конкретных примеров в документе не приводится.

Сейчас бывшим сотрудникам ФСБ запрещен выезд за границу, только если они имели доступ к секретным сведениям.