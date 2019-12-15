«Россия 1» показала обещанное «полноценное, развернутое интервью» с Зеленским. Оно длилось около минуты

В ютьюбе выложили сюжет из программы «Москва.Кремль.Путин», для которой телеканал «Россия 1» анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава украинского государства ответил на два вопроса продюсера программы Елены Меньшиковой.

На вопрос, как ему первая встреча с Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что это «правильное начало», и у двух стран есть возможность добиться конца войны, хотя за одну встречу все проблемы не решить.

В ответ на просьбу оценить президент Украины заметил, что «время меняется», и его стране виднее, как должно идти урегулирование.

Судя по смонтированным фрагментам разговора, он длился чуть больше минуты. Журналист «России 1» назвал это «первым за шесть лет нормальным, полноценным общением президента Украины с российскими СМИ», а ответы Зеленского охарактеризовал как «полноценные, развернутые».

Владимир Зеленский отрицал, что давал интервью «России 1»: «В Париже после „нормандской встречи“ ночью журналистка у меня что-то спросила в коридоре, я ей что-то ответил. Ну вот такое интервью».

Предшественник Зеленского Петр Порошенко несколько раз (1, 2) отказывался общаться с «Россией 1».