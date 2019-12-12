Зеленский дал первое большое интервью российским журналистам. Его покажут в программе «Москва. Кремль. Путин»

«Россия 1» анонсировала показ интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое тот дал корреспонденту телеканала Павлу Зарубину. Беседа будет показана 15 декабря в 22:00 мск в программе «Москва. Кремль. Путин».

На «России 1» подчеркнули, что это «первое полноценное интервью» Зеленского представителям российских СМИ.

9 декабря Владимир Зеленский впервые лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это произошло в рамках саммита «нормандской четверки», по итогам которого они договорились об обмене пленными и о проведении новой встречи в декабре.