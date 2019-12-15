iPad, Tesla, Raspberry Pi: журнал Time назвал главные гаджеты десятилетия

Журнал Time назвал десять самых важных, по мнению издания, гаджетов десятилетия.

Открывает список вышедший в 2010 году iPad от Apple. Планшет привел к «культурному сдвигу» в понимании персональных компьютеров и «задал тон» для следующих десяти лет развития портативных устройств.

Далее в списке Time — Tesla Model S (2012 год), который изменил «траекторию развития автомобильной промышленности» и «мнение, что электромобили не могут быть крутыми».

Затем идет одноплатный компьютер Raspberry Pi, выпущенный в 2012-м для обучения школьников программированию, впоследствии он стал основой для метеостанций, игровых консолей и других гаджетов, которые можно сделать самому.

В список Time также вошли Apple Watch, умная колонка Amazon Echo с голосовым помощником Alexa, игровая консоль Nintendo Switch, а также адаптивный контроллер для Xbox.