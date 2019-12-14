В каждой четвертой школе России запретили использовать телефоны на уроках
Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила в интервью «Российской газете», что в каждой четвертой школе страны ограничили использование мобильных устройств на уроках.
«Сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — сказала Васильева.
В Белгородской области, Ингушетии и Северной Осетии ограничения ввели все школы, еще в семи регионах использование телефонов запретили более чем в половине школ.
В августе министерство просвещения рекомендовало образовательным учреждениям ограничить использование мобильных устройств. Как отметила Васильева, министерство никого не заставляло вводить ограничения, каждая школа принимала решение самостоятельно.
Власти Москвы отказались ограничивать использование телефонов в местных школах.