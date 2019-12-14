В каждой четвертой школе России запретили использовать телефоны на уроках

Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила в интервью «Российской газете», что в каждой четвертой школе страны ограничили использование мобильных устройств на уроках.

«Сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — сказала Васильева.

В Белгородской области, Ингушетии и Северной Осетии ограничения ввели все школы, еще в использование телефонов запретили более чем в половине школ.

В августе министерство просвещения рекомендовало образовательным учреждениям ограничить использование мобильных устройств. Как отметила Васильева, министерство никого не заставляло вводить ограничения, каждая школа принимала решение самостоятельно.

Власти Москвы отказались ограничивать использование телефонов в местных школах.

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