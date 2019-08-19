Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения выступило с предложением ограничить использование мобильных устройств связи в образовательных организациях России. Соответствующие рекомендации ведомство разработало совместно с Рособрнадзором и Роспотребнадзором.

Предложение основывается как на международном опыте, так и на всероссийском опросе, согласно которому 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддерживают ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

Среди прочего министерство рекомендует предусмотреть в школах места для хранения мобильных телефонов, а также «согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации».

Рекомендации будут направлены в регионы до начала учебного года.

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала рассмотреть вопрос о полном запрете мобильных телефонов в школах.

Помимо рекомендации министерства запрет на использование учениками телефонов должен быть прописан в уставе школы.