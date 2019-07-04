Роспотребнадзор рассмотрит возможность запрета мобильных телефонов в школах

Роспотребнадзор в течение месяца займется разработкой правил пользования телефонами в школах, которые могут включать в себя запрет для учеников на такие устройства.

Об этом заявила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной поддержки в сфере защиты семьи и детей глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что соответствующие предложения будут готовы к началу нового учебного года.

Рассмотреть возможность запрета телефонов в школах на заседании совета предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если ребенок с телефоном на уроках — будет ребенок учиться? Нет», — заявила Матвиенко. Условий для хранения телефонов учеников в школах нет, добавила спикер Совета Федерации, поэтому, считает она, использование мобильных в школах «наверное, вообще надо запретить».

ВЦИОМ в сентябре 2018 года опубликовал результаты опроса, по которым идею о запрете использования мобильных телефонов во время занятий поддержали 73% респондентов. Две трети участников опроса заявили, запрет должен распространяться на школьников всех возрастов.

Запрет на использование учениками (и учителями) телефонов, планшетов и других подобных устройств может быть прописан в уставе школы.