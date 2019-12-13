В Пензе лидера местной общины «Свидетелей Иеговы» приговорили к шести годам колонии

Суд в Пензе приговорил к шести годам колонии лидера местной ячейки «Свидетелей Иеговы» Владимира Алушкина. Он был признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации.

Суд установил, что Алушкин возобновил деятельность ранее ликвидированной религиозной организации в Пензе и распределял роли между ее участниками, а также проповедовал идеи «Свидетелей Иеговы», организовывал богослужения и собирал пожертвования.

Еще пять членов общины получили по два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В апреле 2017 года Верховный суд запретил деятельность «Свидетелей Иеговы» на территории России, признав организацию экстремистской.

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин называл преследование иеговистов «полной чушью». Тем не менее, с тех пор несколько верующих были осуждены на реальные сроки, десятки находятся под следствием.