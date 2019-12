The Times, The Daily Telegraph и The Nation отказались удалять материалы по иску Дерипаски

Британские издания The Times и The Daily Telegraph и американский The Nation не исполнили решение Арбитражного суда Краснодарского края по иску о защите деловой репутации Олега Дерипаски.

25 октября суд обязал издания удалить статьи о бизнесмене и опубликовать опровержение содержащейся в них информации. По закону у журналистов был срок для подачи апелляций. Они этим не воспользовались, поэтому 2 декабря судебное решение вступило в силу. На исполнения вердикта у изданий было 10 дней. Этот срок истек в пятницу, рассказал ТАСС адвокат Алексей Мельников, представляющий интересы Дерипаски.

«Мы ожидаем, что три уважаемых издания добровольно исполнят решение, вынесенное судом, руководствуясь принципом добросовестности работы СМИ», — заявил он.

Иск касался статей «Миллионер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами» The Times и «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» The Daily Telegraph 2012 года, в которых, по заявлению истца, содержатся прямые обвинения в том, что бизнесмен нарушал закон. Материал The Nation 2008 года, в котором упоминался Дерипаска, рассказывал о предполагаемых связях сенатора Джона Маккейна с Кремлем. На основании этих материалов Минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски, утверждал истец.

В 2017 году Дерипаска подавал в американский суд иск против Associated Press из-за публикации о его сотрудничестве с бывшим руководителем избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Суд тогда счел, что сведения, указанные в статье, не порочат репутацию российского бизнесмена.