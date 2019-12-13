Серийное производство президентских лимузинов Aurus перенесли на 2021 год

Автомобильный завод «Соллерс» в Елабуге в Татарстане планирует начать серийное производство российских автомобилей в первом квартале 2021 года. Об этом, как сообщает «Интерфакс», говорится в презентации, представленной на заводе министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Выпуск первой пилотной партии Aurus на заводе намечен на ноябрь 2020 года, сказано в презентации.

Денис Мантуров говорил в августе 2019 года, что серийный выпуск Aurus в Елабуге начнется в начале 2020 года.

В 2020 году завод «Соллерс» собирается выпустить 28 автомобилей, в 2021-м — 360. В следующие годы число выпускаемых автомобилей будет постепенно увеличиваться и, по плану, к 2024 году достигнет 5274 штук.

В июле министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Aurus будет стоить для коммерческих заказчиков около 18 миллионов рублей. В августе в Москве открылся первый шоурум по коммерческой продаже Aurus, произведенных в НАМИ.

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