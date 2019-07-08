Президентские лимузины Aurus будут стоить 18 миллионов рублей

Лимузины , разработанные для первых лиц российского государства, будут стоить для коммерческих заказчиков около 18 миллионов рублей, сообщил агентству Reuters министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, точная цена будет названа, когда в Москве откроется шоурум Aurus; предположительно, это произойдет в августе. Reuters также пишет, что в августе может начаться розничная продажа этих машин. Ранее сообщалось, что ее решено отложить до 2020 года.

Мантуров отметил, что рассчитывает, что автомобиль будут покупать клиенты из Объединенных Арабских Эмиратов. Арабский фонд Tawazun является партнером проекта.

Ранее Мантуров говорил, что Aurus будут стоить дешевле Rolls-Royce (20 миллионов рублей), но дороже базового Mercedes S-класса (7 миллионов рублей).