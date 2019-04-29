Розничные продажи президентских лимузинов Aurus отложили на 2020 год

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся в 2020 году вместо 2019-го, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию «Авилон», одного из двух дилеров марки в России.

Цены на автомобили объявят в мае, сообщил представитель Минпромторга. Покупателям будут доступны две модели: Aurus Senat и Aurus Senat Limousine (последнюю использует президент РФ Владимир Путин).

Задержка с началом розничных продаж произошла из-за ограниченных возможностей государственного института НАМИ, где производят автомобили, сообщил неназванный источник «Ведомостей». Сейчас, по его словам, автомобили поставляют в госорганы, но в 2019 году их могут получить и VIP-клиенты.

В Минпромторге сообщили, что в этом году НАМИ сможет выпустить 150 автомобилей, в 2020-м — 180. Выпуск будет увеличен в 2021 году после запуска производства в .

Автомобили Aurus разрабатывали с 2013 года в рамках проекта «Кортеж» по производству машин для первых лиц государства. Впервые Aurus показали на инаугурации президента Владимира Путина в мае 2018 года.

В рамках проекта планируют производить лимузины и седаны Aurus Senat, микроавтобусы Aurus Arsenal и внедорожники «Комендант».