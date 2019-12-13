Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании. Их внесли туда из-за связи с главой хакерской группы Evil Corp

Минфин США исключил из санкционного списка российские компании ООО «ЦАО», ООО «Вертикаль» и ООО «Юником». Они были внесены в черный список 5 декабря как связанные с Денисом Гусевым. По версии властей США, Гусев руководит хакерской группировкой Evil Corp, укравшей из банков по всему миру в общей сложности 50 миллионов долларов.

Причину исключения из черного списка Минфин США не указывает. Агентство «Интерфакс» сообщает, что компании попали в санкционный список по ошибке. Как отмечает агентство, у учредителей всех трех компаний совпадают имена, отчества и фамилии с Денисом Игоревичем Гусевым, которого власти США считают главой группировки хакеров.

Так, учредитель когалымских ООО «Вертикаль» и ООО «Юником» ранее говорил агентству: «Я ни при чем, у нас с этим Денисом Игоревичем Гусевым год рождения разный. И еще я в Молдавии ни разу не был. Я из иностранных СМИ вычитал, что у него паспорта есть иностранные — израильский, молдавский».

У учредителя третьей компании, исключенной из черного списка, — ООО «ЦАО» — разные ИНН с предполагаемой главой Evil Corp, уточняет «Интерфакс».

В санкционный список 5 декабря были добавлены шесть российских компаний, которые Минфин США считает связанными с Evil Corp. Таким образом, после внесения изменений в списке остаются три компании: ООО «Бизнес-Столица», ООО «Оптима» и ООО «Трейд-Инвест». Эти компании Минфин США также связывает с Денисом Гусевым.