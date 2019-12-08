Страница Андрея Ковальского во ВКонтакте

«Медуза» выяснила, что одним из участников хакерской группировки Evil Corp, о раскрытии которой недавно отчитались власти США и Великобритании, оказался Андрей Ковальский, сын бывшего мэра Химок .

В списке участников группировки, опубликованном Минфином США, упоминается Андрей Плотницкий из Москвы 1989 года рождения, также известный как Ковальский и Strel. О человеке с такими фамилиями и псевдонимами рассказывается в материале телеграм-канала Super.ru, посвященном детям мэра Химок.

Он же показан в сюжете американского телеканала CBS, посвященном Evil Corp. Хакера можно увидеть в ролике на отметке 01:17.

Russian hacking group «Evil Corp» accused of targeting American businesses CBS Evening News

«Медуза» проверила фото из сюжета CBS и расследования Super.ru через сервис распознавания лиц FindClone и обнаружила несколько старых, действующих и фейковых аккаунтов Ковальского во «ВКонтакте». Один из них зарегистрирован на «Витю Клочкова», другой — на «Андрея Плотницкого», третий — на «Серегу Усманова».

Власти США называют главой группировки Evil Corp Максима Якубца; он предпочитает ездить на дорогих спорткарах с номерными знаками, в которых читается слово «вор». В материале Super.ru также рассказывается о дорогих машинах Ковальского с номерами «вор».

В настоящее время Ковальский удалил все фото со своей актуальной страницы во «ВКонтакте», но в распоряжении «Медузы» имеется снимок, на котором он изображен в авторемонтной мастерской на фоне машины Lamborghini Huracan Максима Якубца. Вот еще одно фото, на котором Ковальский запечатлен на отдыхе в Сочи рядом с машинами членов группировки Evil Corp с номерами «вор».

Александр Филимонов, Лилия Яппарова