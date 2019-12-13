«Использование в коммерческих целях репутации главы государства». Суд не позволил зарегистрировать торговую марку, совпадающую с псевдонимом Путина

Суд по интеллектуальным правам отклонил иск компании «Интеллект и право», которая попыталась оспорить отказ Роспатента зарегистрировать торговую марку «Псевдоним Платов». Причиной отказа стало совпадение товарного знака с псевдонимом Владимира Путина, говорится в решении, опубликованном 11 декабря на сайте суда.

В 2017 году «Интеллект и право» обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака «Псевдоним Платов» в отношении «широкого перечня товаров», указано в материалах дела. Однако ведомство отказало компании, сославшись на то, что заявленное на регистрацию обозначение было псевдонимом президента РФ Владимира Путина в годы его учебы и «неразрывно связано с главой государства». Помимо прочего, такой товарный знак наделит компанию необоснованным преимуществом перед другими участниками рынка, заявил регулятор.

Оспаривая этот отказ в суде, «Интеллект и право» указало, что марка не будет вводить потребителя в заблуждение, поскольку «Путин В.В. никогда не производил товары и не оказывал услуги под своим именем». Компания также напомнила, что ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Путинка».

Однако суд согласился с Роспатентом и отклонил иск, указав, что регистрация товарного знака будет «противоречить общественным интересам» — поскольку обстоятельства биографии президента РФ «имеют важное значение для формирования общественного мнения о личности главы государства».

В 2017 году Владимир Путин раскрыл псевдоним, которым он пользовался во время учебы в разведшколе КГБ. «Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним «Платов», — сказал Путин воспитанникам образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи. Путин добавил, что сейчас использование псевдонимов для него «просто нелепо».