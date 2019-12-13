Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал победу Консервативной партии, которую он возглавляет, на парламентских выборах, напомнив о своем обещании закончить «Брекзит». Об этом сообщает BBC News.

«Парламент должен измениться, чтобы работать на британский народ. И давайте закончим „Брекзит“, — сказал Джонсон. — Но сначала, друзья, давайте позавтракаем».

По предварительным итогам выборов, партия консерваторов получает 352 мандата из 650, подсчет голосов продолжается.

Борис Джонсон и Консервативная партия выступают за скорейший выход Великобритании из Евросоюза. Внеочередные выборы в парламент назначили по предложению Джонсона после того, как предыдущий созыв отказался поддержать соглашение о «Брекзите».