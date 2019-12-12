В Приморском крае по пути на утилизацию затонула подлодка. Людей на борту не было

Дизельная подлодка, выведенная из состава Тихоокеанского флота, частично затонула при буксировке на утилизацию в Приморском крае, сообщает «Интерфакс».

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, инцидент произошел в ночь на 12 декабря неподалеку от залива Восток по пути из Владивостока в Находку.

«Поступило сообщение, что произошло касание дна кормовой частью подлодки. При этом носовая часть осталась в надводном положении», — рассказали в пресс-службе агентства.

Глубина в месте затопления составляет 47 метров, при этом длина самой субмарины — 72 метра.

Экипажа и топлива на борту подлодки нет.

В пресс-службе Тихоокеанского флота заявили, что подлодка была списана еще в 2013 году, спустя шесть лет ее передали в собственность металлоперерабатывающему заводу «Аскона».