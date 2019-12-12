Органы опеки подали иск против родителей девочки, которая с рождения живет в больнице

Органы опеки Москвы подали иск в Пресненский районный суд с требованием ограничить в родительских правах мать и отца пятилетней девочки, которая с рождения живет в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя». Об этом «Коммерсанту» сообщила президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

О намерении подать иск «в ближайшее время» органы опеки сообщали 10 декабря. Основанием для этого, подчеркивали в мэрии, является то, что родители девочки до сих пор не забрали ее из медицинского центра — несмотря на то, что решение суда, которое обязало их это сделать, вступило в силу в ноябре.

Перед подачей иска в мэрии не исключали, что «в случае выявления дополнительных обстоятельств» подадут иск о лишении матери и отца девочки родительских прав.