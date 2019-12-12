Deloitte: россияне в среднем потратят на празднование Нового года по 19300 рублей
Средний россиянин намерен потратить на празднование Нового года 19300 рублей. Об этом говорится в исследовании Deloitte «Новый год и Рождество — 2020», результаты которого публикуют «Ведомости».
Это рекордный бюджет — в 2018 году ожидаемые траты россиян были меньше на 14% меньше и составили 16900 рублей.
46% праздничных трат придутся на новогодние подарки, еще 43% — на еду, оставшиеся 11% — на развлечения.
Самыми желанными подарками россияне назвали деньги, путешествия и смартфоны. По факту самыми получаемыми подарками станут шоколад и парфюмерия, говорится в исследовании.
Рост доли расходов на подарки в праздничных тратах наблюдается уже в течение нескольких лет. Но в 2019 г. по этому показателю россияне практически сравнялись с жителями Европы, где на подарки приходится около половины новогоднего бюджета, говорит руководитель группы по обслуживанию компаний сектора розничной торговли «Deloitte СНГ» Владимир Бирюков.