«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из еврокубков

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл португальской «Бенфике» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Зенит» занял последнее место в группе и завершил выступление в еврокубках в этом сезоне.

В Лиге чемпионов в этом сезоне, помимо «Зенита», Россию представлял «Локомотив». За тур до конца группового турнира московская команда уже лишилась шансов на продолжение борьбы в весенней стадии.