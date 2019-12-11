ТАСС узнал о планах Минфина снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок до 20 евро

Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро с июля 2020 года, до 50 евро с 2021-го и до 20 евро с 2022-го. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов подтвердил агентству, что такое предложение озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Дмитрий Медведев, по словам Осипова, идею поддержал.

По данным источника ТАСС, Силуанов аргументирует необходимость снизить порог беспошлинного ввоза тем, что пересылка товаров для личного пользования не облагается НДС.

В 2019 году в России пошлиной облагают покупки в зарубежных интернет-магазинах общей стоимостью свыше 500 евро.

Порог снизят до 200 евро в 2020-м. «Коммерсант» в июне 2018-го писал, что Минфин и Минкомсвязь обсуждают снижение порога до 100 евро к июлю 2019-го.