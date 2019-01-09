«Почта России» начала взимать с россиян пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах

«Почта России» запустила с 9 января пилотный проект по онлайн-оплате пошлин на товары из зарубежных онлайн-магазинов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Почте России» не уточнили, с какими интернет-магазинами сотрудничают. В компании рассчитывают, что постепенно к проекту присоединятся «все крупнейшие игроки рынка».

«Почта России» стала единственным уполномоченным оператором почтовой связи, который совершает таможенные операции с покупками в иностранных интернет-магазинах, сообщил представитель Минфина. В будущем статус уполномоченного оператора смогут получить другие компании, отметили в ведомстве.

«Почта России» станет направлять в Федеральную таможенную службу сведения о каждом международном отправлении, в том числе персональные данные покупателя, общий вес и стоимость товаров, купленных за месяц.

С 1 января 2019 года пошлиной стали облагать покупки в зарубежных интернет-магазинах, если их общая стоимость в месяц превышает 500 евро или общий вес больше 31 килограмма. В этом случае покупатель должен заплатить 30% от стоимости товара, превышающей норму в 500 евро, или не менее четырех евро за каждый килограмм в случае перевеса.

В 2020 году порог беспошлинного ввоза интернет-покупок снизят до 200 евро. Также обсуждается уменьшение порога до 100 евро. В июне 2018 года ФТС предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в иностранных интернет-магазинах.