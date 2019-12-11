Суд в Рязани решил депортировать пятерых сотрудников американского университета

Советский районный суд в Рязани решил депортировать из России пятерых сотрудников американского университета Буффало после того, как они выступили перед студентами рязанского вуза. Об этом сообщило местное издание «Вид сбоку».

По информации издания, по решению суда американцев оштрафовали, депортировали и запретили посещать Россию несколько лет. На сайте суда сообщается, что в отношении сотрудников университета составили административные о нарушении правил въезда в РФ.

Американцы приехали в Рязань по приглашению организации «Деловая Россия». Они выступили перед студентами Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, после чего их задержали.

Сотрудников университета Буффало обвинили в незаконной преподавательской деятельности, поскольку они приехали по туристическим визам. Сами иностранцы говорили, что лишь рассказывали о своем университете, но не выступали. При этом одна студентка и сотрудница рязанского вуза заявили на суде, что те читали лекцию.

В «Деловой России» сообщили изданию «7×7», что визит иностранцев организовал член организации Владимир Моторжин. По данным сайта «Деловой России», 31 октября он сложил с себя полномочия главы рязанского отделения организации.

В июле 2019 года Минобрнауки России разослало в подведомственные организации , ограничивающий контакты с иностранцами. Российская академия наук ранее просила отменить этот приказ.