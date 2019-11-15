Российская академия наук попросила отменить приказ об ограничении контактов ученых с иностранцами и осудила обыски в ФИАН

Общее собрание Российской академии наук (РАН) единогласно призвало Минобрнауки отменить , который накладывает ограничения на общение российских ученых с иностранными коллегами.

«Свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки», говорится в обращении, зачитанном на общем собрании РАН.

Также общее собрание РАН приняло заявление, в котором осудило в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН) и в доме директора этого института Николая Колачевского. «Появление вооруженных людей в ведущем научном институте России нельзя оправдать проведением следственных действий», — говорится в документе.

Оба обращения поддержал президент РАН Александр Сергеев.

В общее собрание Российской академии наук входят более 2 тысяч академиков и членов-корреспондентов РАН.

Заседание общего собрания, на котором были приняты обращения, проводилось в том числе для выбора новых академиков и членов-корреспондентов.