Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» начала обзор всего звездного неба

Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ», работающая в рентгеновском диапазоне, начала сканировать звездное небо, сообщает «Роскосмос».

Аппарат провел пробный скан вдоль большого круга на небесной сфере 8 декабря. В режиме сканирования всего неба «Спектр-РГ» должен проработать четыре года, уточнили в «Роскосмосе».

Обзор звездного неба позволит изучать крупномасштабную структуру Вселенной. Два телескопа на борту обсерватории — ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия) — каждые полгода будут давать карту неба, в несколько раз более чувствительную, чем все ранее полученные из наблюдений в рентгеновском диапазоне.

«Спектр-РГ» — первый российский космический аппарат, работающий за пределами орбиты Земли. Обсерваторию запустили в июле 2019 года, первые изображения получили в августе.