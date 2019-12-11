Франция подняла пенсионный возраст с 62 до 64 лет, несмотря на многотысячные протесты

Парламент Франции поднимет возраст выхода на пенсию с 62 лет до 64-х, сообщает Bloomberg.

Такое решение принимают в рамках пенсионной реформы, суть которой в создании единого пенсионного режима вместо нынешних 42. Это означает в том числе отмену привилегий для некоторых профессий.

С помощью реформы власти Франции намерены побороть рост дефицита в пенсионной системе, который, по прогнозам, к 2025 году превысит семь миллиардов евро.

В стране 5 декабря началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Акцию протеста организовали профсоюзы, в ней участвуют 70 городов, не считая Парижа, и, по разным оценкам, 500-800 тысяч человек.

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