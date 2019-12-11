Федор Бондарчук займется онлайн-сериалом о последнем маньяке, приговоренном к смертной казни в России

Режиссер Федор Бондарчук станет сопродюсером двух новых сериалов, которые выйдут эксклюзивно на онлайн-сервисе more.tv, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы».

Первый сериал под названием «Фишер» посвящен истории серийного убийцы Сергея Головкина, совершавшего преступления с 1986 по 1992 год на территории Одинцовского района Московской области. Его жертвами стали 11 подростков, а сам «одинцовский маньяк» был приговорен к последней в истории России смертной казни — расстрелу.

Второй проект под названием «Федерация» «расскажет нашумевшую историю создания и обрушения одной из самых известных и крупнейших компаний России». О какой именно компании идет речь, в пресс-релизе не сообщается.

Кто выступит в роли режиссеров обоих сериалов, неизвестно. Генеральными продюсерами проектов вместе с Федором Бондарчуком выступают Вячеслав Муругов и Сергей Кальварский.

Сервис more.tv принадлежит «Национальной Медиа Группе». Он доступен по подписке или бесплатно с рекламой в браузерах и приложениях для смартфонов и телевизоров. На more.tv выходили сериалы «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «Блудный сын», «Рассказ служанки», «Ходячие мертвецы», «В поисках Аляски», «Моя гениальная подруга».